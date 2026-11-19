jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) mendesak Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan kabinet secara menyeluruh.

Desakan tersebut disampaikan dalam Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) PMII 2026 di Kota Bandung.

PMII menilai kinerja sejumlah kementerian dan lembaga selama dua tahun pemerintahan belum menunjukkan hasil signifikan, terutama dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan pemerataan kesejahteraan.

Ketua Umum PB PMII M. Shofiyulloh Cokro mengatakan, organisasi yang dipimpinnya mengambil posisi critical engagement atau sikap kritis yang konstruktif terhadap pemerintahan Prabowo Subianto.

Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal jalannya pemerintahan agar tetap sesuai dengan konstitusi dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

“PMII siap mengawal agar amanat konstitusi Pembukaan UUD 1945 serta Pasal 33 dan 34 benar-benar terwujud, bukan sekadar retorika pembangunan. Tetapi kami juga berkewajiban menyampaikan evaluasi yang jujur: dua tahun pertama pemerintahan ini dinilai belum sepenuhnya efektif menjawab persoalan rakyat,” ujar Shofiyulloh dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Kamis (19/11/2026).

Dia menegaskan, desakan reshuffle bukan sekadar permintaan pergantian sejumlah pejabat.

PMII menginginkan adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kabinet, termasuk penataan struktur pemerintahan berdasarkan kompetensi dan kapasitas masing-masing pejabat.