jabar.jpnn.com, BOGOR - Generasi Emas Institute mengusulkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani sebagai figur yang dinilai memenuhi kualifikasi untuk mengisi jabatan Wakil Presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka.

Usulan tersebut merupakan hasil kajian akademik dan diskusi publik yang diselenggarakan Generasi Emas Institute.

Kedua nama itu dinilai memiliki sejumlah kriteria yang dibutuhkan untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan pemerintahan.

Founder Generasi Emas Institute, Pangeran Mangkubumi, menjelaskan bahwa terdapat lima kualifikasi utama yang menjadi dasar penilaian terhadap figur calon Wakil Presiden.

Kriteria tersebut meliputi latar belakang pendidikan, pemahaman terhadap berbagai persoalan nasional, rekam jejak dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, serta kemampuan menjadi penghubung yang dapat menjaga stabilitas di lingkungan elite politik maupun masyarakat.

Berdasarkan sejumlah pertimbangan tersebut, kajian lembaganya mengerucut pada dua figur, yakni Sufmi Dasco Ahmad dan Ahmad Muzani.

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Meski mengajukan dua nama, Pangeran menegaskan bahwa keputusan mengenai sosok pengganti Wakil Presiden sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami menyerahkan segala sesuatunya kepada Bapak Presiden, kami menghormati hak prerogatif yang dimiliki oleh Bapak Presiden, tapi harapannya siapapun yang jadi nanti dapat memperjuangkan aspirasi-aspirasi publik," kata Pangeran seusai menghadiri Diskusi Publik Mengenai Kualitas dan Rekam Jejak di Gedung Syahida Inn UIN II Jakarta, Rabu (18/11/2026).