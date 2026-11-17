jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sebanyak 162 band mengikuti audisi Amplified Nation Vol. 2 yang digelar Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Jawa Barat.

Namun, perjalanan para peserta untuk menembus industri musik melalui ajang tersebut tidak mudah.

Setelah melalui proses kurasi, hanya 105 band yang dinyatakan lolos dan berhak mengikuti audisi langsung.

Dari jumlah tersebut, nantinya hanya 15 band yang melaju ke babak final. Sementara kesempatan masuk album kompilasi Amplified Nation Vol. 2 hanya tersedia bagi lima band terbaik.

Sekretaris DPW PKB Jabar H. Acep Jamaludin mengatakan, peserta yang lolos kurasi telah mengikuti technical meeting pada Selasa (17/11/2026).

Dalam konferensi pers di Kantor DPW PKB Jabar, Kota Bandung, Acep menjelaskan, audisi akan dibagi ke sejumlah lokasi.

"Mereka akan tampil di Depok, sisanya di Bandung, yaitu 77 band," kata Acep di Bandung.

Audisi di Bandung akan berlangsung di Tribunesiamu, Kantor DPW PKB Jabar.