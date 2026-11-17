jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mempersilakan setiap kantor pemerintahan di wilayahnya untuk menurunkan foto mantan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Penurunan foto itu menyusul pengunduran diri Gibran dari kursi jabatan orang nomor dua di Indonesia.

Adapun Gibran telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR RI pada Rabu (11/11/2026).

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"Karena kan Pak Wapresnya kan sudah mengundurkan diri dan ya di Jabar juga sama, ya diturunin," ujar Dedi saat ditemui di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (17/11).

Ia menjelaskan, instruksi itu berlaku untuk seluruh kantor pemerintah di Jawa Barat.

Meski demikian, penurunan foto tersebut tidak perlu dilakukan secara berlebihan.

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Dedi meminta jajarannya cukup menurunkan foto tanpa membuatnya menjadi persoalan besar.

"Diturunin saja, cuman nuruninnya nggak usah didramatisasi gitu loh. Ya turunin aja, nggak usah ada dramatisasinya ya," tegasnya.