Relawan Prabowo Sebut Sufmi Dasco Layak Dipertimbangkan Jadi Wapres Pengganti Gibran

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Ketua Umum Relawan KAMI PRABOWO (Komunitas Anak Muda Indonesia Dukung Prabowo) Bahtiar Sebayang, mendukung Sufmi Dasco Ahmad untuk dipertimbangkan sebagai calon Wakil Presiden RI menyusul kekosongan jabatan tersebut.

Bahtiar menilai Dasco memikirkan pengalaman politik, kapasitas komunikasi kelembagaan, serta keamanan merangkul berbagai kelompok yang dibutuhkan untuk memperkuat stabilitas dan kesinambungan pemerintahan.

"Prof Sufmi Dasco Ahmad memiliki pengalaman politik dan kelembagaan yang panjang. Kami melihat beliau sebagai figur yang mampu membangun komunikasi dengan berbagai kelompok," kata Bahtiar, dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).

"Dalam situasi seperti sekarang, Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang bisa menjadi jembatan, bukan justru memperlebar perbedaan. Karena itu, kami memandang beliau layak dipertimbangkan untuk mengisi posisi Wakil Presiden," sambungnya.

Dia menyebut, ada lima pertimbangan yang mendasari dukungan tersebut.

Pertama, pengalaman politik dan kelembagaan. Dasco telah menjabat Wakil Ketua DPR RI selama dua periode, yakni 2019-2024 dan 2024-2029.

Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi modal penting karena Wakil Presiden perlu memahami hubungan antarlembaga negara, termasuk dinamika legislasi, anggaran, pengawasan, dan kebijakan publik.

Kedua, kemampuan komunikasi dan membangun jembatan politik.