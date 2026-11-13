Prabowo Beri Waktu Sepekan kepada Parpol untuk Bahas Calon Pengganti Gibran

jabar.jpnn.com, BOGOR - Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu satu pekan kepada partai-partai politik pengusung untuk membahas nama-nama yang dinilai layak diusulkan sebagai calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Arahan tersebut disampaikan Prabowo dalam pertemuan bersama para ketua umum dan petinggi partai politik pengusung di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11) malam.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan, masing-masing partai diminta melakukan pembahasan internal untuk menentukan sosok yang dinilai layak menjadi calon wakil presiden.

"Tadi beliau menyampaikan dikasih waktu satu minggu nanti untuk mendiskusikan di internal siapa kira-kira usulan, walaupun semua terserah Bapak Presiden," kata Zulkifli Hasan seusai pertemuan.

Menurut Zulkifli, hasil pembahasan internal tersebut nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan nama yang akan disampaikan kepada Presiden Prabowo.

Meski demikian, ia menegaskan PAN tidak akan mengajukan kadernya untuk mengisi posisi wakil presiden. Partai tersebut menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Prabowo.

"Kalau PAN itu diserahkan kepada Presiden sepenuhnya. Siapa nanti yang akan menjadi wakil presiden terserah beliau. Partai Amanat Nasional tidak ada kadernya yang maju, enggak ada," ujarnya.

Prabowo Akan Kembali Undang Pimpinan Partai