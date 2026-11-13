Soal Kursi Wapres, PAN Tak Punya Usulan Nama untuk Pengganti Gibran

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan tidak mengusulkan nama calon pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.

Partai berlambang matahari putih itu menyerahkan sepenuhnya keputusan terkait pengisian jabatan wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.

Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiarto mengatakan, partainya tidak memiliki usulan nama untuk mengisi posisi tersebut. Menurut dia, keputusan sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo.

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"Menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden. Enggak ada (usulan nama), kami serahkan ke Bapak Presiden," kata Bima Arya setelah menemui Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim di Balai Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Bima Arya yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan PAN menghormati mekanisme konstitusional dalam proses penggantian wakil presiden.

Ia menilai, konstitusi telah mengatur secara jelas tahapan pengisian kekosongan jabatan wakil presiden.

Oleh karena itu, seluruh pihak diminta mengikuti ketentuan yang berlaku.

"Konstitusi kita sudah jelas, sudah ada aturannya, tahapan pergantian wapres seperti apa. Jadi saya minta semua kepala daerah untuk fokus melayani warga, menjalankan program-program prioritas," ujarnya.