Tak Cukup Mundur, Koalisi Masyarakat Sipil Jabar Desak Gibran Diproses Hukum

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dicopot dari ruang Badan Anggaran DPRD Jawa Barat, Kamis (12/11/2026).

Aksi tersebut dilakukan Koalisi Masyarakat Sipil Jawa Barat setelah menyampaikan aspirasi terkait pengunduran diri Gibran yang telah disampaikan secara resmi melalui surat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Pencopotan foto itu disaksikan langsung Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa Karya Guna dan Wakil Ketua DPRD Jabar Iwan Suryawan.

Sebelum melakukan aksi tersebut, sejumlah perwakilan koalisi menyampaikan pandangan dan tuntutan mereka. Salah satunya datang dari Ketua Persatuan Purnabakti Pendidikan Indonesia (P3I) Jawa Barat, Iwan Hermawan.

Iwan menilai pengunduran diri Gibran tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan yang dipersoalkan koalisi. Dia meminta proses hukum pidana tetap dilakukan.

"Kami berharap (Gibran) bisa dituntut pidana karena sesuai dengan UU di mana pemalsuan dokumen pendidikan bisa di tuntut secara pidana," kata Iwan dalam pertemuan tersebut, Kamis (12/11/2026).

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Tak hanya Gibran, Iwan juga meminta mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Sutanto, turut diproses secara hukum.

Menurut dia, Sutanto perlu dimintai pertanggungjawaban karena menandatangani surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019.