Daniel Mutaqien Respons Dinamika Pengunduruan Diri Wapres Gibran Rakabuming Raka

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Daniel Mutaqien Syafiuddin, menyampaikan pernyataan resmi yang menegaskan apresiasi tinggi terhadap pengabdian Gibran Rakabuming Raka menyusul keputusannya mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Daniel menyatakan bahwa Fraksi Partai Golkar memberikan penghormatan penuh atas dedikasi Gibran selama dua tahun terakhir menjalankan tugas negara.

Kontribusi tersebut dinilai sebagai pengabdian nyata bagi bangsa yang patut dihargai oleh seluruh elemen masyarakat.

"Fraksi Partai Golkar mengapresiasi setinggi-tingginya pengabdian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama dua tahun terakhir. Keputusan beliau untuk mundur merupakan sikap kenegarawanan yang patut dihormati dan mencerminkan kedewasaan dalam berpolitik," tegas Daniel Mutaqien dikutip Kamis (12/11/2026).

Daniel menambahkan bahwa pihaknya tetap menghormati setiap proses politik dan ketatanegaraan yang berjalan di DPR RI sepanjang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Ia juga meyakini bahwa bangsa Indonesia masih membutuhkan tenaga, pemikiran, serta pengalaman Gibran untuk terus berkarya dan mengabdi kepada negara di masa mendatang.

Dia mengatakan, kepentingan menjaga stabilitas nasional harus menjadi perhatian seluruh pihak. Pernyataan maupun langkah politik yang berpotensi memperkeruh suasana sebaiknya dihindari.

Daniel juga menilai pengunduran diri Gibran bisa menjadi salah satu jalan untuk meredam eskalasi politik yang belakangan berkembang.