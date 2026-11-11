ARUN Dorong Percepatan RUU Perampasan Aset, Minta Hasil Kejahatan Dikembalikan kepada Rakyat

jabar.jpnn.com, JAKARTA - Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset agar dapat menjadi instrumen penegakan hukum yang berkeadilan, memperkuat pemulihan kerugian negara, dan mengembalikan hak masyarakat.

Masukan tersebut disampaikan Ketua DPP Bidang Hukum ARUN, Yudi Rijali Muslim, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Dalam forum tersebut, Yudi menyampaikan tiga poin utama yang menjadi sikap organisasi.

Ketiganya meliputi apresiasi terhadap pengesahan regulasi reforma agraria sebagaimana disebutkan ARUN, dukungan terhadap penegakan hukum atas dugaan penyadapan dan makar secara transparan, serta dorongan agar pembahasan RUU Perampasan Aset segera diselesaikan.

Yudi mengatakan, masukan yang disampaikan ARUN merupakan hasil kajian internal organisasi dan penyerapan aspirasi masyarakat.

"Yang pertama, kami mengapresiasi Komisi III DPR RI dan DPR secara khusus, dengan telah mengesahkan undang-undang yang representatif dengan kepentingan rakyat, yaitu UU Reforma Agraria," kata Yudi dalam RDPU.

Ia juga menyampaikan dukungan ARUN terhadap Komisi III DPR RI dan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya penegakan hukum atas dugaan penyadapan dan makar.

Menurut Yudi, proses hukum terhadap perkara tersebut perlu dilakukan secara transparan dan tuntas agar persoalan pokok dapat diselesaikan tanpa menghambat agenda pembangunan nasional.