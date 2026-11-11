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Kode Zulhas Soal Pengunduran Diri Wapres Gibran: Nanti Sore Ya

Rabu, 11 November 2026 – 13:31 WIB
Kode Zulhas Soal Pengunduran Diri Wapres Gibran: Nanti Sore Ya - JPNN.com Jabar
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (Ketum PAN) Zulkifli Hasan saat ditemui di Kota Bandung, Rabu (11/11/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Ketua Umum (Ketum) Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas belum mau berkomentar mengenai sikap Presiden Prabowo Subianto yang tidak menolak permintaan Gibran Rakabuming Raka mundur dari kursi wakil presiden.

Saat menghadiri Hari Ritel Nasional, Bulan Mutu Nasional di Kota Bandung, Zulhas sempat berhenti sejenak saat wartawan menanyakan hal tersebut. 

Merespons pertanyaan soal Gibran, Zulhas langsung mengalihkan pembicaraannya.

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Katanya, saat ini dia hanya menghadiri acara Hari Ritel, dan tidak ada kaitannya dengan politik.

"Ini kan acara hari ritel yah. Itu nanti," kata Zulhas di Bandung, Rabu (11/11/2026).

Zulhas hanya menyampaikan pernyataan partai nantinya akan disampaikan pada sore hari ini.

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Namun, dia tidak secara jelas menyampaikan lokasinya apakah di kantor DPP PAN atau di mana.

Namun, dia memastikan sore ini akan ada pernyataan partai atas kondisi tersebut.

Respons Ketum PAN Zulkifli Hasan soal pengunduran diri Wapres Gibran Rakabuming yang tidak ditolak Presiden Prabowo.
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TAGS   zulkifli hasan Ketum PAN zulhas gibran rakabuming raka wapres gibran wapres pengunduran diri wapres sikap partai

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