Surya Paloh Resmikan Kantor NasDem Karawang, Target Pemilu 2029 Langsung Dicanangkan

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Partai NasDem belum puas dengan capaian tujuh kursi DPRD Kabupaten Karawang pada Pemilu 2024.

Pada kontestasi politik 2029 mendatang, partai besutan Surya Paloh itu membidik posisi teratas dengan meningkatkan perolehan suara dan kursi legislatif.

Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem Saan Mustopa mengatakan, capaian pada Pemilu 2024 menjadi bahan evaluasi bagi seluruh kader untuk bekerja lebih keras.

Terlebih, NasDem sebenarnya mampu menempati posisi kedua dalam perolehan suara di Kabupaten Karawang.

Namun, posisi tersebut belum mengantarkan NasDem menjadi partai dengan jumlah kursi terbanyak di DPRD Karawang.

NasDem hanya memperoleh tujuh kursi, sedangkan partai di posisi teratas mengamankan delapan kursi.

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Saan berharap capaian tersebut bisa ditingkatkan pada Pemilu 2029.

Dia meminta seluruh kader menjadikan momentum penguatan organisasi sebagai bagian dari persiapan menghadapi kontestasi politik mendatang.