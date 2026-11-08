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Surya Paloh Resmikan Kantor NasDem Karawang, Target Pemilu 2029 Langsung Dicanangkan

Minggu, 08 November 2026 – 12:42 WIB
Surya Paloh Resmikan Kantor NasDem Karawang, Target Pemilu 2029 Langsung Dicanangkan - JPNN.com Jabar
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh saat acara peresmian kantor DPD NasDem Karawang di Jalan Panatayuda 1, Kelurahan Nagasari, Minggu (8/11/2026). Foto: source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Partai NasDem belum puas dengan capaian tujuh kursi DPRD Kabupaten Karawang pada Pemilu 2024.

Pada kontestasi politik 2029 mendatang, partai besutan Surya Paloh itu membidik posisi teratas dengan meningkatkan perolehan suara dan kursi legislatif.

Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem Saan Mustopa mengatakan, capaian pada Pemilu 2024 menjadi bahan evaluasi bagi seluruh kader untuk bekerja lebih keras.

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Terlebih, NasDem sebenarnya mampu menempati posisi kedua dalam perolehan suara di Kabupaten Karawang.

Namun, posisi tersebut belum mengantarkan NasDem menjadi partai dengan jumlah kursi terbanyak di DPRD Karawang.

NasDem hanya memperoleh tujuh kursi, sedangkan partai di posisi teratas mengamankan delapan kursi.

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Saan berharap capaian tersebut bisa ditingkatkan pada Pemilu 2029.

Dia meminta seluruh kader menjadikan momentum penguatan organisasi sebagai bagian dari persiapan menghadapi kontestasi politik mendatang.

Pembangunan kantor melalui gotong royong kader menjadi modal NasDem Karawang untuk menghadapi Pemilu 2029.
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TAGS   partai nasdem karawang nasdem karawang kantor nasdem karawang surya paloh saan mustopa Dian Fahrud Jaman pemilu 2029 target pemilu 2029

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