Andrie Sulistio Kembali Pimpin Golkar Kota Cirebon, Daniel Mutaqien Beri Target 8 Kursi DPRD

jabar.jpnn.com, CIREBON - Partai Golkar memasang target menambah kekuatan politik di Kota Cirebon pada Pemilu 2029.

Tak tanggung-tanggung, partai berlambang pohon beringin itu membidik delapan kursi DPRD sekaligus mempertahankan posisi wali kota.

Target tersebut disampaikan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Daniel Mutaqien saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) XI Golkar Kota Cirebon, Sabtu (7/11/2026).

Daniel meminta kepengurusan yang baru segera melakukan konsolidasi dan memperkuat mesin partai hingga tingkat bawah.

Apalagi, Golkar Kota Cirebon kini memiliki kader yang menduduki jabatan wali kota.

Dalam Musda XI tersebut, Andrie Sulistio kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Cirebon.

Daniel menilai capaian politik Golkar di Kota Cirebon harus terus ditingkatkan.

Keberhasilan menempatkan kader sebagai kepala daerah, menurut dia, perlu diikuti dengan peningkatan perolehan kursi legislatif.