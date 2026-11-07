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JPNN.com Jabar Politik Persoalan Ijazah Gibran Berlanjut, Pemuda Muslimin Indonesia Desak DPR Bertindak

Persoalan Ijazah Gibran Berlanjut, Pemuda Muslimin Indonesia Desak DPR Bertindak

Sabtu, 07 November 2026 – 21:00 WIB
Persoalan Ijazah Gibran Berlanjut, Pemuda Muslimin Indonesia Desak DPR Bertindak - JPNN.com Jabar
PB Pemuda Muslimin Indonesia mendesak DPR menggunakan Hak Menyatakan Pendapat untuk memproses pemberhentian Gibran. Organisasi ini memberi tenggat lima hari. Foto: Source for jpnn

jabar.jpnn.com, BOGOR - Pimpinan Besar (PB) Pemuda Muslimin Indonesia mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggunakan Hak Menyatakan Pendapat untuk memproses pemberhentian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Desakan tersebut berkaitan dengan polemik persyaratan pendidikan Gibran yang menjadi objek sejumlah proses hukum.

Desakan itu disampaikan melalui pernyataan sikap yang diterbitkan di Jakarta, Sabtu (7/11/2026).

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Organisasi tersebut menilai persoalan persyaratan pendidikan Wakil Presiden perlu mendapatkan perhatian serius karena berkaitan dengan integritas penyelenggara negara dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan.

Dalam pernyataannya, PB Pemuda Muslimin Indonesia meminta lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengambil langkah nyata melalui mekanisme konstitusional.

"Atas tanggung jawab moral dan kebangsaan, maka kami menolak pembiaran serta mendesak lembaga negara yang berwenang mengambil tindakan nyata," demikian bunyi pernyataan sikap tersebut.

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Dalam pernyataan sikapnya, PB Pemuda Muslimin Indonesia merujuk pada perkembangan perkara persyaratan pendidikan Gibran di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Pertama, organisasi tersebut menyoroti Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada 6 Oktober 2026.

PB Pemuda Muslimin Indonesia mendesak DPR menggunakan Hak Menyatakan Pendapat untuk memproses pemberhentian Gibran. Organisasi ini memberi tenggat lima hari.
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