Daniel Mutaqien Bantah Isu Munaslub Golkar, Tegaskan Kader Tetap Solid Dukung Bahlil

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat Daniel Mutaqien Syafiuddin membantah kabar rencana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang beredar melalui poster digital di media sosial.

Daniel menyebut informasi tersebut sebagai hoaks dan meminta kader tidak terpancing isu yang berpotensi memicu perpecahan internal partai.

Menurut Daniel, tidak ada alasan bagi kader Golkar untuk meragukan kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

Dia memastikan jajaran Golkar Jawa Barat tetap berada dalam satu barisan mendukung kepemimpinan tersebut.

"Saya ingin pastikan kepada seluruh kader dan masyarakat bahwa isu Munaslub itu 100 persen hoaks," kata Daniel di Bandung, Sabtu (7/11/2026).

Daniel menilai kemunculan isu tersebut berpotensi mengganggu konsolidasi organisasi. Terlebih, dalam poster yang beredar, terdapat pencatutan nama dan foto Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung.

Dia menegaskan, dinamika internal partai seharusnya diselesaikan melalui mekanisme organisasi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), bukan melalui informasi yang sumber dan kebenarannya tidak jelas.

"Bang Doli Kurnia itu tokoh sentral dan senior yang sangat taat pada asas organisasi. Semua mekanisme dan dinamika internal sudah diatur dengan sangat terhormat di dalam AD/ART partai," ujarnya.