Dosen Hukum Tata Negara Desak DPD RI Usulkan Sidang Istimewa MPR, Ini Soal Wapres Gibran

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden kembali dipersoalkan.

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., mendesak Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengusulkan Sidang Istimewa MPR RI untuk membahas pemberhentian Gibran.

Desakan itu tidak hanya menyangkut evaluasi jabatan Wakil Presiden.

Teguh bersama Tim Hukum Penyelamat Konstitusi dan Demokrasi juga meminta agar keabsahan pelantikan Gibran untuk periode 2024–2029 dibahas dalam forum ketatanegaraan.

Adapun untuk mendorong langkah tersebut, Teguh mendatangi Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Dia menyerahkan dokumen permohonan dan aspirasi ketatanegaraan kepada pimpinan DPD RI.

Dalam permohonannya, Teguh meminta DPD RI membawa persoalan tersebut ke Sidang Paripurna DPD RI, kemudian mengusulkan penyelenggaraan Sidang Istimewa atau Sidang Paripurna Khusus MPR RI.

"Ada tiga hal yang ingin didorong. Yakni pembatalan keabsahan pelantikan Gibran, pemberhentian Gibran dari jabatan Wakil Presiden, serta proses pengisian jabatan Wakil Presiden yang baru," ucap Tegus dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com.