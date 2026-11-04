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Pemerintah Gagal! Pemuda LIRA Bogor Raya Desak Pemakzulan Gibran

Rabu, 04 November 2026 – 21:00 WIB
Pemerintah Gagal! Pemuda LIRA Bogor Raya Desak Pemakzulan Gibran - JPNN.com Jabar
Pemuda LIRA Bogor Raya mendesak DPR RI menindaklanjuti tuntutan pemakzulan Gibran dan menyerukan Pemilu ulang. Organisasi itu juga menyiapkan konsolidasi aksi. Foto: Source for jpnn

jabar.jpnn.com, BOGOR - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Bogor Raya menyampaikan sejumlah tuntutan politik kepada pemerintah dan lembaga legislatif.

Organisasi tersebut mendesak DPR RI menindaklanjuti mekanisme pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta menyerukan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) ulang.

Sikap politik tersebut disampaikan Ketua DPD Pemuda LIRA Bogor Raya, Iqbal Al Afghany, setelah konsolidasi organisasi bersama jajaran pengurus wilayah.

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Pihaknya juga berencana menggalang dukungan dari kalangan pemuda, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok buruh untuk menyuarakan tuntutan tersebut.

Iqbal mengatakan desakan itu didasarkan pada sejumlah persoalan yang menurut organisasinya mencerminkan lemahnya tata kelola pemerintahan.

Beberapa isu yang menjadi sorotan antara lain penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengelolaan Koperasi Desa (Kopdes), hingga dinamika politik di tingkat nasional.

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Menurut Pemuda LIRA Bogor Raya, persoalan-persoalan tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh agar kebijakan pemerintah berjalan efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Organisasi itu juga menyoroti pelaksanaan program MBG.

Pemuda LIRA Bogor Raya mendesak DPR RI menindaklanjuti tuntutan pemakzulan Gibran dan menyerukan Pemilu ulang. Organisasi itu juga menyiapkan konsolidasi aksi
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TAGS   Pemakzulan Gibran Rakabuming Raka Pemuda LIRA Bogor Raya program mbg koperasi merah putih kebakaran hutan dan lahan karhutla gibran rakabuming raka presiden prabowo subianto kabupaten bogor kota bogor

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