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HPMI Yordania Tolak Hasil Kongres PPI Dunia

Selasa, 03 November 2026 – 07:30 WIB
HPMI Yordania Tolak Hasil Kongres PPI Dunia - JPNN.com Jabar
Penutupan Kongres Internasional PPI Dunia 2026. Foto: source for JPNN.

jabar.jpnn.com, YORDANIA - Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (HPMI) Yordania menolak hasil Kongres Internasional Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia 2026.

Presiden HPMI Yordania Muhammad Zein Maulana menyatakan organisasinya tidak mengakui seluruh produk hukum, keputusan strategis, dan hasil akhir kongres yang dinilai bermasalah dalam penerapan prosedur serta pelaksanaan aturan organisasi.

HPMI Yordania bahkan melarang anggotanya menerima atau menduduki jabatan dalam kepengurusan PPI Dunia hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

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Sikap tegas tersebut tertuang dalam pernyataan resmi bernomor 008/SPn/PRESIDEN/HPMI-Y/X/2026 yang ditandatangani di Yordania pada 31 Oktober 2026.

Selain menolak hasil kongres, HPMI Yordania juga menangguhkan seluruh program kerja, agenda bersama, dan komunikasi administratif dengan PPI Dunia sampai terdapat penyelesaian yang jelas atas berbagai persoalan yang muncul.

Muhammad Zein Maulana menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah pihaknya mencermati sejumlah persoalan selama rangkaian Kongres Internasional PPI Dunia 2026 hingga Pemilihan Raya (PEMIRA) Sekretaris Jenderal PPI Dunia periode 2026/2027.

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Dalam pernyataan sikapnya, HPMI Yordania menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari pelaksanaan Rapat Internasional Luar Biasa (RILB), dokumentasi persidangan, gangguan jalannya kongres di KBRI Kairo, hingga polemik pemutihan surat suara.

"Salah satu persoalan yang disoroti adalah pelaksanaan RILB setelah Dewan Pengawas dinyatakan demisioner pada 13 September 2026," ucap Zein dalam keterangan tertulisnya yang diterima JPNN.com, dikutip Selasa (3/11/2026).

Presiden HPMI Yordania Muhammad Zein Maulana menolak hasil Kongres PPI Dunia 2026. Anggota HPMI dilarang masuk kepengurusan hingga batas waktu tertentu.
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TAGS   Muhammad Zein Maulana HPMI Yordania Presiden HPMI Yordania PPI Dunia Kongres Internasional PPI Dunia 2026 kongres PPI Dunia

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