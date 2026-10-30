Keterlambatan Pansel Pemilu Disorot, GIAD Singgung Kepatuhan terhadap UU

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Keterlambatan pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) menjadi sorotan dalam diskusi media yang diselenggarakan Gerakan untuk Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Diskusi bertajuk “Wahai Pemerintah, Kapan Panitia Seleksi (Pansel) Penyelenggara Pemilu Dibentuk?” tersebut berlangsung di Kantor Visi Nusantara Maju, Perumahan Bumi Cibinong Endah, Kabupaten Bogor.

Founder Visi Nusantara Indonesia, Yusfitriadi, menilai keterlambatan pembentukan tim seleksi tidak seharusnya dianggap sebagai persoalan biasa.

Menurutnya, pemerintah dan pihak terkait perlu memberikan penjelasan mengenai belum terbentuknya tim seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ia juga menyoroti pentingnya pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, terutama yang mengatur proses pergantian anggota lembaga penyelenggara Pemilu.

“Melanggar undang-undang itu kayak hal yang biasa aja gitu. Undang-undang ini kan dibuat oleh DPR, sedangkan tidak ada tanggung jawab dari mereka yang membuat undang-undang,” kata Yusfitriadi dalam diskusi tersebut.

Soroti Tenggat Pembentukan Tim Seleksi

Yusfitriadi menjelaskan bahwa pembentukan tim seleksi seharusnya dilakukan paling lambat enam bulan sebelum masa keanggotaan penyelenggara Pemilu berakhir.