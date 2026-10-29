Kecewa Terhadap Rezim Prabowo-Gibran, PMII Kota Bogor Hujani Istana Degan Tomat Busuk

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Aksi demonstrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Bogor di depan Istana Bogor, Kamis (29/10/2026), diwarnai pelemparan tomat busuk dan aksi saling dorong antara massa dan aparat keamanan.

Aksi tersebut digelar untuk menyampaikan kritik terhadap kinerja dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Tomat busuk dilemparkan sebagai simbol kekecewaan massa terhadap pemerintah.

Berdasarkan pantauan di lokasi, tomat telah disiapkan dalam sebuah wadah sebelum dibagikan kepada peserta aksi.

Massa sempat berupaya menghentikan arus kendaraan di Jalan Jalak Harupat agar lemparan tomat tidak mengenai pengendara yang melintas.

Namun, petugas menghalau upaya tersebut karena dikhawatirkan mengganggu kelancaran lalu lintas.

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Setelah upaya itu tidak terlaksana, massa melemparkan tomat dari jarak sekitar 10 meter di depan gerbang Istana Bogor. Tomat kemudian terlihat berserakan di sekitar gerbang istana.

Selain melempar tomat, sejumlah peserta aksi juga mengacungkan tiga jari yang dikenal sebagai three-finger salute.