Pemilu 2029 Makin Dekat, PKB Kabupaten Bandung Mulai Seleksi Figur Caleg

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bandung mulai menyiapkan kekuatan untuk menghadapi Pemilu 2029.

Penjaringan bakal calon anggota legislatif menjadi salah satu langkah yang disiapkan untuk mendongkrak suara partai pada pemilihan mendatang.

Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung Dadang Supriatna mengungkapkan, partainya mulai merekrut figur yang akan dipersiapkan menjadi calon anggota legislatif.

Baca Juga: Penyerang Persib Balsa Sekulic Jadi Mimpi Buruk Melbourne Victory di Stadion SJH Bandung

Mereka yang dibidik bukan sekadar memiliki ambisi politik, tetapi juga harus mempunyai basis dukungan dan rekam jejak di masyarakat.

“Kami sudah mulai melakukan rekrutmen calon-calon legislatif yang akan dipersiapkan untuk 2029. Sosok-sosok yang dipilih di antaranya harus mempunyai basis, memiliki kader, dan sudah menunjukkan kiprah di masyarakat,” kata Dadang seusai pengukuhan pengurus DPC PKB Kabupaten Bandung di Hotel Sutan Raja, Soreang, dikutip Kamis (29/10/2026).

Menurut pria yang akrab disapa Kang DS itu, persiapan menghadapi pemilu tidak bisa dilakukan secara mendadak.

PKB perlu memperkuat struktur organisasi dan memastikan kader bekerja di tengah masyarakat jauh sebelum tahapan pemilu berlangsung.

Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya mempertahankan kekuatan politik PKB di Kabupaten Bandung dan meningkatkan perolehan suara pada 2029.