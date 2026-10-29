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Pemilu 2029 Makin Dekat, PKB Kabupaten Bandung Mulai Seleksi Figur Caleg

Kamis, 29 Oktober 2026 – 10:51 WIB
Pemilu 2029 Makin Dekat, PKB Kabupaten Bandung Mulai Seleksi Figur Caleg - JPNN.com Jabar
Pengukuhan pengurus DPC PKB Kabupaten Bandung di Hotel Sutan Raja, Soreang, dikutip Kamis (29/10/2026). Foto: source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bandung mulai menyiapkan kekuatan untuk menghadapi Pemilu 2029.

Penjaringan bakal calon anggota legislatif menjadi salah satu langkah yang disiapkan untuk mendongkrak suara partai pada pemilihan mendatang.

Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung Dadang Supriatna mengungkapkan, partainya mulai merekrut figur yang akan dipersiapkan menjadi calon anggota legislatif.

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Mereka yang dibidik bukan sekadar memiliki ambisi politik, tetapi juga harus mempunyai basis dukungan dan rekam jejak di masyarakat.

“Kami sudah mulai melakukan rekrutmen calon-calon legislatif yang akan dipersiapkan untuk 2029. Sosok-sosok yang dipilih di antaranya harus mempunyai basis, memiliki kader, dan sudah menunjukkan kiprah di masyarakat,” kata Dadang seusai pengukuhan pengurus DPC PKB Kabupaten Bandung di Hotel Sutan Raja, Soreang, dikutip Kamis (29/10/2026).

Menurut pria yang akrab disapa Kang DS itu, persiapan menghadapi pemilu tidak bisa dilakukan secara mendadak.

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PKB perlu memperkuat struktur organisasi dan memastikan kader bekerja di tengah masyarakat jauh sebelum tahapan pemilu berlangsung.

Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya mempertahankan kekuatan politik PKB di Kabupaten Bandung dan meningkatkan perolehan suara pada 2029.

PKB Kabupaten Bandung mulai menjaring calon legislatif untuk mendongkrak suara pada Pemilu 2029. Dadang Supriatna menyiapkan strategi partai.
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