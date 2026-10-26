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PT INTI Bantu Sukseskan 21 Pilkades di Sumbawa dengan e-Voting

Senin, 26 Oktober 2026 – 21:01 WIB
PT INTI Bantu Sukseskan 21 Pilkades di Sumbawa dengan e-Voting - JPNN.com Jabar
Ilustrasi Pilkades dengan menggunakan e-Voting. Foto: PT INTI.

jabar.jpnn.com, NUSA TENGGARA BARAT - Sebanyak 65 calon kepala desa bersaing dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (25/10/2026)

Berbeda dari pemungutan suara konvensional, pilkades di 21 desa tersebut menggunakan teknologi electronic voting (e-Voting).

Pemungutan suara elektronik itu diterapkan di delapan kecamatan.

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Sumbawa Barat menjadi kabupaten pertama di NTB yang menggunakan sistem e-Voting secara menyeluruh dalam pelaksanaan pilkades serentak.

Bupati Sumbawa Barat Amar Nurmansyah meninjau langsung pelaksanaan pemungutan suara di Desa Kokarlian, Kecamatan Poto Tano.

Dari hasil pemantauannya, proses pemilihan berjalan kondusif dan masyarakat relatif tidak kesulitan menggunakan perangkat elektronik.

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“Alhamdulillah, sepanjang pantauan kami proses pilkades berjalan lancar dan kondusif. Pemilih juga rata-rata sudah paham sehingga tidak ada kendala ketika menggunakan hak pilihnya,” kata Amar dalam keterangan tertulis yang diterima JPNN.com, dikutip Senin (26/10/2026).

Dia menjelaskan, pemilih lanjut usia dan penyandang disabilitas dapat memperoleh pendampingan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pilkades serentak di 21 desa Sumbawa Barat menggunakan e-Voting. Sebanyak 65 calon kepala desa bertarung di delapan kecamatan.
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TAGS   pt inti PT INTENS pilkades pilkades digital

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