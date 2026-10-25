Jelang Musda Golkar Cianjur, Dukungan untuk Metty Triantika Terus Menguat

jabar.jpnn.com, CIANJUR - Dukungan terhadap Metty Triantika untuk memimpin DPD Partai Golkar Kabupaten Cianjur terus menguat menjelang Musyawarah Daerah (Musda).

Ketua PK Partai Golkar Kecamatan Pasirkuda Sodikman menilai posisi Metty sebagai Ketua DPRD Cianjur menjadi modal strategis untuk memperkuat koordinasi partai dengan unsur pemerintahan daerah.

"Idealnya, kepemimpinan DPD Golkar Cianjur dipegang kader yang menjabat kepala daerah atau ketua DPRD karena pengalaman dan kedudukannya dapat memudahkan komunikasi serta koordinasi," kata Sodikman dalam keterangannya, Sabtu (25/10/2026).

Menurut dia, apabila tidak ada kader yang menjabat kepala daerah, kader yang menjadi ketua DPRD layak menjadi pilihan untuk memimpin partai. Pandangan itu menjadi salah satu pertimbangannya mendukung Metty dalam Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Cianjur mendatang.

Ia menilai pengalaman Metty dalam menjalankan fungsi legislatif dan berkomunikasi dengan unsur pimpinan daerah dapat menunjang kepemimpinannya dalam membangun partai.

Ketua DPRD merupakan anggota Forkopimda kabupaten/kota, bersama pimpinan kepolisian, kejaksaan, dan satuan teritorial TNI. Forum tersebut diketuai kepala daerah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum.

Sodikman menilai pengalaman berkomunikasi dalam forum tersebut memberikan bekal bagi Metty untuk memahami persoalan daerah serta membangun hubungan kelembagaan dengan berbagai pemangku kepentingan.

Menurutnya, pengalaman itu dapat membantu partai memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui mekanisme kelembagaan sekaligus memperkuat hubungan pengurus dengan kader di tingkat kecamatan dan desa.