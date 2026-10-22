Momen Prabowo Cari Dedi Mulyadi di Rakor TPKAD: Pasti Sibuk

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tidak hadir dalam rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Absennya Dedi Mulyadi pun turut dipertanyakan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Momen tersebut terjadi saat Prabowo menyapa 18 gubernur yang hadir. Mulanya, presiden berseloroh saat menyapa Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo. Prabowo mengatakan, nama yang memiliki kata Bowo dalam namanya memiliki hal spesial.

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"Yang ada Bowo-Bowo itu loh," ujar Prabowo.

Prabowo kemudian melanjutkan dengan menyapa gubernur lain. Namun, saat menyapa perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Prabowo sadar ternyata dihadiri Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan.

Prabowo kemudian bertanya ke mana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM. Padahal, kata dia, jarak Jawa Barat dan Jakarta cukup dekat.

"Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan. Ke mana KDM itu? Yang paling dekat enggak hadir. Pasti sibuk. Oke," ucap dia.

Prabowo kemudian menyapa daerah lain yang juga diwakili oleh Wakil Gubernurnya, antara lain DI Yogyakarta, Aceh, Lampung, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, dan lainnya.