Anggota DPRD Jabar Garansi Aspirasi Mahasiswa Sampai ke Pemerintah Pusat

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Komisi V DPRD Jawa Barat menemui langsung mahasiswa yang melakukan aksi demo dua tahun kepemimpinan Presiden RI Praboowo Subianto dan Wakil, Gibran Rakabuming Raka, pada Selasa (20/10/2026).

Para wakil rakyat itu akan mundur dari jabatannya bila tuntutan mahasiswa tak disampaikan ke pemerintah pusat.

Penyampaian tuntutan tersebut berlangsung di depan Gedung DPRD Jawa Barat. Ada tiga orang anggota dewan dari Komisi V, yaitu Muhammad Sidqon, Tuti Turimayanti, dan Rafael Situmorang.

Tuntutan dibacakan oleh dua mahasiswa dari Unpas dan UIN Bandung di hadapan ketiganya. Setelah selesai, mereka kemudian berdialog.

Dalam dialog tersebut, Muhammad Sidqon mengatakan pihaknya akan merumuskan surat rekomendasi berisi aspirasi mahasiswa untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.

Ia menyebut surat itu akan dikirim ke Jakarta setelah ditandatangani pimpinan DPRD Jawa Barat.

Baca Juga: Polisi Ringkus Jambret dan Penadah Hasil Kejahatan yang Beraksi di Depok dan Bogor

"Tuntutan tadi yang disampaikan, tolong disampaikan ke Sekretariat Dewan, akan kita rumuskan suratnya, malam ini pun akan kami kirim ke Jakarta setelah ditandatangani oleh Pimpinan DPRD," kata Sidqon di hadapan mahasiswa.

Ia menjelaskan, aspirasi tersebut akan diteruskan kepada DPR RI dan fraksi masing-masing partai di tingkat pusat.