Cak Imin Siapkan Strategi agar UMKM Tembus Pasar Global

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemerintah memperkuat strategi pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu bertahan di tengah gejolak ekonomi global sekaligus menembus pasar internasional.

Salah satu langkah yang disiapkan ialah memperluas kolaborasi lintas kementerian, dunia usaha, hingga lembaga inkubator untuk meningkatkan kualitas produk dan memperkuat daya saing UMKM.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan pemberdayaan UMKM tidak cukup hanya melalui pelatihan.

Pelaku usaha juga membutuhkan akses bahan baku, permodalan, teknologi, hingga pasar agar mampu mengembangkan bisnis secara berkelanjutan.

"Seluruh kolaborasi ini menuju satu kualitas produk yang bisa masuk pasar global," kata Muhaimin saat ditemui di Bandung Creative Hub (BCH), Jalan Laswi, Kota Bandung, Selasa (20/10/2026).

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menjelaskan pemerintah terus mengembangkan program Perintis Berdaya Konek sebagai upaya mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan masyarakat.

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Kota Bandung menjadi salah satu lokasi pengembangan program tersebut untuk kedua kalinya.

Menurut dia, keberadaan creative hub yang produktif di Bandung menjadi model yang berpotensi direplikasi di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia.