Dua Tahun Prabowo-Gibran, GARDA DKI Dorong KDMP Perkuat Ekonomi Rakyat

jabar.jpnn.com, JAKARTA - Komunitas pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam GARDA Indonesia DKI Jakarta mendorong penguatan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) agar manfaatnya benar-benar dirasakan petani, pelaku UMKM, hingga masyarakat perkotaan.

Di sisi lain, organisasi tersebut mengimbau masyarakat menjaga kondusivitas menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026.

Korlap Gabungan GARDA Indonesia DKI Jakarta, M. Baashir Wiliarto mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh provokasi, termasuk ajakan melakukan aksi anarkis yang beredar melalui media sosial.

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Dukungan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran juga diarahkan pada penguatan ekonomi kerakyatan melalui KDMP.

"Program ini berpotensi memangkas rantai distribusi yang selama ini membuat petani dan produsen lokal berada dalam posisi kurang menguntungkan," ucap Baashir dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Senin (19/10/2026).

Baashir menilai, koperasi desa dapat menjadi penghubung antara produsen di daerah dengan konsumen di perkotaan.

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Dalam skema tersebut, pengemudi ojol dan kurir logistik berbasis aplikasi berpeluang mengambil peran dalam pengiriman barang hingga ke tangan konsumen.

"Peran pengemudi ojol sebagai penyedia layanan pengantaran jarak akhir atau last-mile delivery bisa mendukung distribusi hasil pertanian dan produk UMKM secara lebih efisien," kata Baashir.