Pilkades Digital Cianjur Digelar 8 November 2026, 160 Calon Berebut 47 Desa

jabar.jpnn.com, CIANJUR - Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menetapkan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 dengan sistem digital pada 8 November 2026.

Pemilihan tersebut akan berlangsung di 47 desa dengan melibatkan 160 calon kepala desa.

Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa sekaligus Sekretariat Panitia Pilkades Serentak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Cianjur, Dendi Rinaldi, mengatakan jadwal pemungutan suara mengalami perubahan dari rencana semula pada 18 Oktober 2026 menjadi 8 November 2026.

Menurut Dendi, perubahan jadwal itu ditetapkan melalui peraturan bupati terbaru. Penundaan tersebut memberikan tambahan waktu bagi panitia tingkat kabupaten maupun desa untuk mematangkan persiapan, terutama karena Pilkades Serentak 2026 menjadi pelaksanaan perdana yang menggunakan sistem pemungutan suara digital.

“Penundaan Pilkades serentak membuat persiapan dapat dilakukan lebih panjang dan matang sehingga dapat terlaksana dengan baik karena untuk pertama digelar menggunakan sistem pemungutan suara secara digital,” kata Dendi di Cianjur, Senin (19/10).

Pemkab Siapkan 400 Tablet untuk Pemungutan Suara

Untuk mendukung pelaksanaan pemungutan suara tanpa kertas, Pemkab Cianjur menyiapkan sekitar 400 unit tablet yang akan didistribusikan ke 47 desa penyelenggara Pilkades.

Jumlah perangkat yang ditempatkan di setiap desa akan disesuaikan dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS).