Bukan Hanya Mengaji, Santri Punya Peran dalam Perkembangan Film Nasional

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kontribusi kalangan pesantren dalam sejarah perfilman Indonesia menjadi sorotan DPW PKB Jawa Barat menjelang Hari Santri Nasional (HSN) 2026.

Pesantren dinilai tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga memiliki jejak penting dalam perkembangan seni dan kebudayaan nasional.

Salah satu sosok yang kembali diangkat ialah Djamaluddin Malik, tokoh perfilman nasional sekaligus pelopor industri film pada masa awal kemerdekaan yang memiliki keterkaitan dengan Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) Nahdlatul Ulama (NU).

Direktur National Leadership Academy (NLA) DPW PKB Jawa Barat Hasim Adnan mengatakan, kontribusi tersebut perlu kembali diperkenalkan agar pandangan terhadap kehidupan pesantren tidak berhenti pada aktivitas keagamaan semata.

“Selama ini, kehidupan pesantren sering kali hanya diidentikkan dengan kegiatan mengaji, ibadah, dan aktivitas keagamaan lainnya. Padahal, kita juga memiliki sosok seperti Djamaluddin Malik yang menunjukkan bahwa pesantren dan ekosistem NU memiliki kontribusi dalam perkembangan kebudayaan, termasuk perfilman nasional,” kata Hasim.

Hal itu disampaikan Hasim dalam diskusi NLA Lecture Series #2 bertajuk Sinema, Kebudayaan, dan Imajinasi Kebangsaan Momentum Hari Santri: Merawat Tradisi, Membayangkan Indonesia di Creative Hall, Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 1, Kota Bandung, Minggu (18/10/2026).

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Menurut Hasim, diskusi tersebut menjadi ruang untuk membicarakan kembali hubungan antara pesantren, kebudayaan, dan perjuangan membangun bangsa. Film, kata dia, juga memiliki pengaruh besar terhadap cara masyarakat memandang berbagai persoalan.

Dia berharap PKB dapat ikut mengambil peran dalam mendorong perkembangan kebudayaan, termasuk industri perfilman, agar tidak sekadar menjadi produk hiburan, tetapi juga menjadi ruang perjuangan dan pembentukan karakter masyarakat.