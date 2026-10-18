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Pilkades Serentak Sumedang 2026 Digelar di 93 Desa, Pemkab Siapkan Pemungutan Suara Digital

Minggu, 18 Oktober 2026 – 11:00 WIB
Pilkades Serentak Sumedang 2026 Digelar di 93 Desa, Pemkab Siapkan Pemungutan Suara Digital - JPNN.com Jabar
Ilustrasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak 2026 berbasis digital atau Pilkades Digital. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, SUMEDANG - Pemerintah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, mematangkan persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 28 Oktober 2026 di 93 desa.

Persiapan difokuskan pada kesiapan teknologi, regulasi, serta sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan pemungutan suara secara digital.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sumedang, Widodo Heru Prasetyawan, mengatakan Pilkades Serentak 2026 akan dilaksanakan di 26 kecamatan dengan dukungan 424 tempat pemungutan suara (TPS).

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"Kesiapan teknologi dan regulasi menjadi dua aspek penting yang harus dipastikan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan pilkades serentak di Kabupaten Sumedang," kata Widodo. 

Menurut Widodo, pemerintah daerah akan menggelar sosialisasi dan simulasi pada Jumat mendatang untuk memastikan kesiapan petugas dalam menjalankan pemungutan suara secara digital.

Kegiatan tersebut mencakup penjelasan tata cara pemungutan suara secara manual serta penggunaan aplikasi yang akan diterapkan.

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Petugas juga akan mendapatkan pemahaman mengenai pengoperasian sistem dan perangkat pendukung yang digunakan di lapangan.

Petugas dan perangkat teknologi dipersiapkan

Pilkades Serentak Sumedang dijadwalkan 28 Oktober 2026 di 93 desa dengan 424 TPS. Pemkab menyiapkan teknologi digital, simulasi, dan petugas.
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