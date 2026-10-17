Tegas! Pemira Siap Dukung Asta Cita Prabowo Menuju Indonesia Emas 2045

jabar.jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Pemuda Indonesia Raya (Pemira), Bintang Wahyu Saputra, menegaskan komitmen organisasinya untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan pelaksanaan program Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.

Pernyataan tersebut disampaikan Bintang seusai menghadiri konsolidasi anggota Pemira di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (17/10).

Ia menilai sejumlah program pemerintah selama dua tahun pertama kepemimpinan Prabowo telah menunjukkan perkembangan yang dinilai positif.

Menurut Bintang, Asta Cita perlu dijalankan secara konsisten sebagai arah pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial.

"Presiden Prabowo telah berhasil mengimplementasikan Asta Cita di dua tahun pemerintahannya. Kami meyakini Asta Cita itu ketika diimplementasikan dengan baik sebagai arah perjuangan bangsa sampai dengan 2045, rakyat Indonesia tidak ada lagi kesenjangan sosial," kata Bintang.

Ia menyebut kemandirian pangan sebagai salah satu bidang yang dinilainya menunjukkan kemajuan. Bintang mengklaim Indonesia sepanjang 2025 tidak lagi bergantung pada impor beras, bawang, dan cabai.

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Selain sektor pangan, Bintang menilai program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berpotensi membuka lapangan kerja dan memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat desa.

Namun, klaim mengenai kemandirian pangan dan dampak program koperasi tersebut perlu dilihat bersama data resmi terkait produksi, impor, penyerapan tenaga kerja, serta perkembangan pelaksanaan program.