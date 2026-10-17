Metty Triantika Dorong Kolaborasi Desa dan Petani untuk Wujudkan Kemandirian Pangan

jabar.jpnn.com, CIANJUR - Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Metty Triantika mendorong kolaborasi pemerintah desa, kelompok tani, dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi pertanian dalam mewujudkan kemandirian pangan di Kabupaten Cianjur.

Menurut Metty, potensi lahan pertanian yang subur, khususnya di wilayah Cipanas, perlu didukung penguatan kelompok tani, peningkatan keterampilan, serta sinergi seluruh pemangku kepentingan agar mampu meningkatkan hasil pertanian dan kesejahteraan masyarakat.

"Kolaborasi dalam rangka membangun ketahanan pangan ini tentu harus kita wujudkan secara bersama-sama, baik itu oleh pemerintah maupun oleh masyarakat," kata Metty dalam keterangannya, Sabtu (17/10/2026).

Kegiatan temu tokoh mengangkat tema /Membangun Kemandirian Pangan: Strategi Kolaboratif Mewujudkan Ketahanan dan Kedaulatan Pangan Lokal di Kabupaten Cianjur', dengan menghadirkan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Cianjur Firman Edi.

Metty mengatakan kesuburan tanah di wilayah Cipanas, khususnya Sindangjaya, merupakan modal penting bagi pengembangan pertanian. Potensi tersebut perlu didukung pengetahuan dan keterampilan agar pengelolaannya memberikan hasil optimal.

Ia mendorong penguatan kelompok tani sebagai wadah kerja sama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen serta membahas berbagai kebutuhan petani.

Menurut Ketua Bidang Perumahan dan Pemukiman DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat itu, pemerintah dan masyarakat perlu saling melengkapi karena masing-masing memiliki keterbatasan. Karena itu, koordinasi diperlukan agar pengembangan potensi pangan dapat dilakukan bersama.

"Pemerintah desa mempunyai peran penting karena menjadi unsur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dan memahami kebutuhan warga. Oleh karena keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan berbasis pengembangan potensi desa sudah sepatutnya melibatkan para stakeholders desa, termasuk di Sindangjaya ini," ujar Metty.