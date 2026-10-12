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JPNN.com Jabar Politik Gegara Hal Ini, Iwan Setiawan Dorong Keberlanjutan Kepemimpinan Rudy Susmanto di Kabupaten Bogor

Gegara Hal Ini, Iwan Setiawan Dorong Keberlanjutan Kepemimpinan Rudy Susmanto di Kabupaten Bogor

Senin, 12 Oktober 2026 – 22:00 WIB
Gegara Hal Ini, Iwan Setiawan Dorong Keberlanjutan Kepemimpinan Rudy Susmanto di Kabupaten Bogor - JPNN.com Jabar
Gerindra Kabupaten Bogor mengusulkan Rudy Susmanto melanjutkan kepemimpinan. Simak alasan Iwan Setiawan dan fokus pembangunan daerah. Foto: Source for jpnn.com

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Bogor mulai menyuarakan dukungan agar Bupati Bogor Rudy Susmanto melanjutkan kepemimpinannya pada periode berikutnya.

Usulan tersebut muncul setelah jajaran pengurus partai dan Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Bogor menilai sejumlah program pemerintah daerah mendapat respons positif dari masyarakat.

Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan, menyampaikan hal itu setelah bersilaturahmi dengan Rudy Susmanto di Pendopo Bupati Bogor, Cibinong, Senin (12/10/2026) malam.

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Menurut Iwan, pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara partai politik dan pemerintah daerah, terutama dalam mengawal kebijakan serta memastikan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ia mengatakan, Gerindra berkomitmen mendukung program-program positif yang telah dijalankan Rudy selama hampir dua tahun memimpin Kabupaten Bogor.

Dukungan itu, lanjutnya, juga diwujudkan melalui pengawalan pelaksanaan program dan pembahasannya dalam penganggaran di DPRD.

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“Yang positif kami dukung, tetapi yang belum maksimal atau belum menyentuh masyarakat, kami koreksi,” kata Iwan.

Iwan menegaskan, dukungan terhadap pemerintah daerah tidak berarti menghilangkan fungsi evaluasi.

Gerindra Kabupaten Bogor mengusulkan Rudy Susmanto melanjutkan kepemimpinan. Simak alasan Iwan Setiawan dan fokus pembangunan daerah.
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TAGS   gerindra kabupaten bogor iwan setiawan rudy susmanto pemkab bogor kabupaten bogor prabowo subianto partai gerindra program prioritas nasional Program Strategis Nasional

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