Panaskan Mesin Partai, PPP Bidik Puluhan Juta Suara di Jabar Pada Pemilu 2029

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mulai memanaskan mesin politik menghadapi Pemilu 2029.

Jawa Barat menjadi salah satu wilayah yang dibidik untuk mendongkrak perolehan suara, dengan target penguatan struktur partai hingga tingkat RT dan tempat pemungutan suara (TPS).

Ketua DPP PPP Muhamad Mardiono mengatakan, penguatan organisasi menjadi pekerjaan utama partai menjelang kontestasi politik mendatang. Apalagi, Jawa Barat diperkirakan memiliki sekitar 40 juta pemilih pada Pemilu 2029.

Hal itu disampaikan Mardiono dalam Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) PPP Jawa Barat di Bandung, Sabtu (10/10/2026).

Menurut Mardiono, agenda tersebut bukan sekadar pertemuan rutin pengurus.

Mukerwil menjadi momentum untuk mengevaluasi program kerja sekaligus memastikan konsolidasi partai berjalan hingga tingkat bawah.

"Mukerwil ini bukan seremonial seperti pelantikan atau pengukuhan, melainkan momentum konsolidasi menyeluruh untuk mengevaluasi apakah tugas-tugas dalam agenda partai sudah berjalan atau belum," kata Mardiono.

Dia mengungkapkan, konsolidasi organisasi PPP di Jawa Barat telah melewati sejumlah tahapan.