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Rakornis di Bandung, Golkar Siapkan Strategi Pemenangan 2029, Konsolidasi Struktur Jadi Prioritas

Sabtu, 10 Oktober 2026 – 13:10 WIB
Rakornis di Bandung, Golkar Siapkan Strategi Pemenangan 2029, Konsolidasi Struktur Jadi Prioritas - JPNN.com Jabar
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu wilayah Jawa-Kalimantan DPP Partai Golkar Wihaji dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Pemenangan Pemilu di Hotel Pullman, Kota Bandung, Sabtu (10/10/2026). Foto: source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Partai Golkar mulai memperkuat mesin politik untuk menghadapi Pemilu 2029.

Seluruh struktur partai di wilayah Jawa dan Kalimantan ditargetkan menuntaskan konsolidasi hingga tingkat RT dan RW pada akhir 2026.

Target tersebut disampaikan Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu wilayah Jawa-Kalimantan DPP Partai Golkar Wihaji dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Pemenangan Pemilu di Hotel Pullman, Kota Bandung, Sabtu (10/10/2026).

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Wihaji menegaskan, persiapan menghadapi Pemilu 2029 tidak bisa dilakukan secara mendadak.

Partai harus mulai bergerak sejak sekarang dengan memperkuat struktur organisasi sekaligus memperluas jangkauan kader hingga ke tingkat masyarakat paling bawah.

"Kami tidak memiliki waktu untuk bersantai. Kemenangan Partai Golkar di 2029 tidak akan jatuh dari langit, melainkan dibangun lewat keringat dan kerja keras kita hari ini. Karena itu, konsolidasi wajib dilakukan secara berjenjang, masif, dan berkelanjutan," kata Wihaji.

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Menurut dia, penguatan jaringan partai tidak boleh berhenti di tingkat kabupaten atau kecamatan. Seluruh kader harus memastikan struktur pemenangan terbentuk hingga desa atau kelurahan, RW, bahkan RT.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan gerakan partai tidak hanya berjalan di tingkat elite, tetapi juga menjangkau masyarakat secara langsung.

Golkar mulai memanaskan mesin politik menuju Pemilu 2029. Konsolidasi struktur di Jawa dan Kalimantan ditargetkan rampung hingga tingkat RT/RW pada akhir 2026.
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TAGS   dpp partai golkar partai golkar rapat koordinasi teknis pemenangan pemilu 2029 golkar pemilu 2029 target pemilu 2029

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