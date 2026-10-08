PDIP Jabar Buka Suara Soal Kader Copot Foto Wapres Gibran

jabar.jpnn.com, SUKABUMI - Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono angkat bicara soal aksi Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PDIP Rojab Asyari yang mencopot foto Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dari ruang kerjanya.

Ono menegaskan tindakan Rojab tersebut merupakan sikap pribadi dan tidak pernah mendapat instruksi dari struktur partai, baik DPC, DPD, maupun DPP PDIP.

"Yang jelas sebagaimana yang disampaikan oleh yang bersangkutan kan itu merupakan sikap dan tindakan personal ya. Jadi tidak ada sekalipun instruksi dari partai," kata Ono, Kamis (8/10/2026).

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Meski demikian, Ono tidak memungkiri bahwa keputusan maupun dinamika seputar MK bisa saja memicu respons beragam di tengah publik, termasuk dari kadernya di daerah.

Dari sisi kelembagaan, Ono menyebut partainya tidak pernah mengambil sikap khusus terkait permasalahan tersebut.

Saat disinggung apakah tindakan serupa akan dibiarkan jika dilakukan oleh kader PDIP di wilayah lain, Ono menyatakan pihaknya akan terlebih dahulu memantau situasi dan mendalami motif di balik aksi tersebut.

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"Kami akan melihat situasinya, nanti juga akan kami dalami, misalnya yang di Sukabumi itu ya paling tidak nanti saya coba untuk menggali motivasi apa ya yang ada di sana," jelasnya.

Ono menambahkan, selama sebuah tindakan bergerak pada ranah pribadi dan tidak menyangkut kebijakan atau program partai, hal itu tentu merupakan hak langkah personal yang patut dihormati. Namun, jika ditemukan unsur yang berkaitan langsung dengan garis partai, tentu ada mekanisme internal yang harus dijalankan.