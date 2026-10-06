Pesantren Jangan Hanya Jadi Tempat Belajar, Menko Muhaimin Bicara Soal Kemandirian

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Pesantren dinilai punya potensi besar untuk menjadi motor pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar tempat menimba ilmu agama.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat A. Muhaimin Iskandar melihat pesantren bisa menjadi tempat lahirnya generasi yang tidak hanya siap mencari pekerjaan, tetapi juga mampu menciptakan peluang.

Hal itu disampaikan Muhaimin saat mengunjungi Pesan Trend atau Sekolah Rimba Indonesia yang dikembangkan Yayasan Pemuda Hijrah di Kabupaten Bandung, Selasa (6/10/2026).

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Menurutnya, pola pendidikan di pesantren perlu terus dikembangkan agar santri memiliki bekal yang lebih luas ketika terjun ke masyarakat.

"Pesantren tidak hanya menjadi tempat belajar. Pesantren bisa menjadi ruang untuk membangun manusia yang punya karakter, keterampilan, kemampuan melihat peluang, dan pada akhirnya mampu mandiri," kata Muhaimin.

Pesan Trend menjadi salah satu contoh yang dilihat Muhaimin.

Di tempat tersebut, santri tidak hanya mengikuti pembelajaran di ruang kelas. Mereka juga terlibat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pertanian, peternakan, pengelolaan limbah, permakultur, kopi hingga wisata edukasi.

Konsep tersebut membuat proses belajar tidak berhenti pada teori. Santri diperkenalkan langsung dengan bagaimana mengelola potensi yang ada di sekitar mereka.