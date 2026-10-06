Daniel Muttaqien Ambil Kendali Fraksi Golkar DPR RI, Sarmuji Fokus di Kabinet

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Fraksi Partai Golkar DPR RI kini dipimpin sementara oleh H. Daniel Muttaqien Syafiuddin.

Pergantian itu dilakukan setelah Muhammad Sarmuji yang sebelumnya memimpin Fraksi Golkar mendapat penugasan baru sebagai Menteri Perindustrian.

DPP Partai Golkar menunjuk Daniel sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Fraksi Golkar DPR RI melalui Surat Keputusan Nomor Skep-183/DPP/GOLKAR/X/2026.

Surat keputusan tersebut ditandatangani Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan Sekjen DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji pada 5 Oktober 2026.

Sarmuji resmi meninggalkan kursi parlemen setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Perindustrian pada 1 Oktober 2026. Ia menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita.

Dengan masuknya Sarmuji ke pemerintahan, posisi Ketua Fraksi Golkar DPR RI kemudian diisi sementara oleh Daniel Muttaqien yang saat ini menjabat Wakil Ketua Komisi III DPR RI.

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Daniel mengatakan penunjukan tersebut bukan sekadar pergantian posisi, tetapi juga menjadi tanggung jawab untuk memastikan kerja Fraksi Golkar di parlemen tetap berjalan di tengah perubahan konstelasi internal partai.

"Bismillah, amanah ini tentu adalah sebuah tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh kesungguhan," kata Daniel dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutio Selasa (6/10/2026).