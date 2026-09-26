Dapat Wejangan Khusus dari Jokowi, Mesin Politik PSI Kota Bandung Memanas

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kehadiran Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) di Kota Bandung membawa angin segar dan semangat baru bagi kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Dukungan dan wejangan yang diberikan membuat mesin politik PSI makin panas.

Ketua DPD PSI Kota Bandung, Yoel Yosaphat mengaku sangat terkejut sekaligus bangga dengan perhatian khusus yang diberikan kepada wilayahnya. Tak tanggung-tanggung, jajaran elit dari DPP hingga DPW PSI turut hadir dalam momentum tersebut.

"Kami sebagai kader di Kota Bandung tentu kaget dan sangat happy. Beliau mau datang dan memberikan statement yang luar biasa. Ini menunjukkan betapa spesialnya Kota Bandung buat beliau," ujar Yoel Yosaphat saat ditemui di lokasi Rakorda PSI Jabar di Kota Bandung, Sabtu (26/9/2026).

Yoel menegaskan, saat ini struktur PSI di Kota Bandung sudah sangat solid. Kehadiran tokoh besar sekelas mantan presiden itu langsung dijawab dengan kesiapan kader untuk terjun ke akar rumput.

Dalam pertemuan tersebut, Yoel membeberkan adanya wejangan khusus yang diberikan langsung kepada kader PSI.

"Wejangannya, karena struktur kami sudah selesai, maka kami harus aktif. Kenal dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, turun di agenda kerja bakti, acara kebudayaan, hingga nonton bareng. PSI harus kelihatan," ujar Yoel.

Yoel memaparkan pergerakan PSI kini tidak lagi hanya di tingkat kecamatan, melainkan merangsek masuk hingga kelurahan, bahkan RT dan RW lewat berbagai program pendidikan politik dan kegiatan sosial.