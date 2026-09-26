Struktur PSI Bandung Sudah 100 Persen, Jokowi Minta Kader Turun ke Masyarakat

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Presiden ke-7 RI Joko Widodo memberikan perhatian khusus terhadap struktur organisasi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bandung yang disebut telah terbentuk 100 persen.

Namun, bagi Jokowi, kelengkapan struktur bukanlah akhir dari pekerjaan partai.

Ia justru meminta seluruh struktur yang sudah dibentuk tersebut benar-benar bergerak dan hadir di tengah masyarakat.

Pesan itu disampaikan Jokowi saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PSI Kota Bandung di Hotel Grand Pasundan, Kota Bandung, Sabtu (26/9/2026).

Jokowi menyebut struktur DPC hingga Ranting PSI di Kota Bandung telah rampung.

"Sekarang Kota Bandung, struktur di Kota Bandung, DPC 100 persen selesai. DPRt juga 100 persen selesai. Kenapa saya dan Ketum datang, itu karena Bandung sudah 100 persen," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, capaian tersebut menjadi modal organisasi yang harus segera diikuti dengan aktivitas kader di lapangan.

Dia mengingatkan, struktur partai yang hanya lengkap di atas kertas tidak akan berarti jika tidak diikuti dengan kegiatan dan interaksi langsung dengan masyarakat.