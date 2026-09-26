JPNN.com

JPNN.com Jabar Politik Jokowi Pamer Kartu Anggota: Sudah Jelas Ya, Saya Keluarga Besar PSI

Jokowi Pamer Kartu Anggota: Sudah Jelas Ya, Saya Keluarga Besar PSI

Sabtu, 26 September 2026 – 17:21 WIB
Jokowi Pamer Kartu Anggota: Sudah Jelas Ya, Saya Keluarga Besar PSI - JPNN.com Jabar
Presiden ke-7 RI Joko Widodo menunjukkan kartu anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di hadapan para kader saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PSI Jabar di Kota Bandung, Sabtu (26/9/2026). Foto: source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Presiden ke-7 RI Joko Widodo menunjukkan kartu anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di hadapan para kader saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PSI Jabar di Kota Bandung, Sabtu (26/9/2026).

Jokowi bahkan menyebut nomor keanggotaan yang tercantum dalam kartu tersebut saat berbicara di hadapan peserta Rakorda.

"Saya sudah masuk menjadi keluarga besar PSI itu sudah 14 Oktober 2025. Sudah setahun lalu. Banyak yang enggak percaya. Saya kasih kartu anggota saya," kata Jokowi.

Baca Juga:

Jokowi kemudian menunjukkan kartu anggota PSI yang dibawanya. Nomor anggota yang tercantum pada kartu tersebut yakni S337220257777777.

"Jadi sudah jelas semuanya ya, jangan sampai ada yang meragukan bahwa saya ini sudah menjadi keluarga besar PSI," ujar Jokowi disambut riuh para kader.

Menurut Jokowi, dirinya sengaja mengungkap statusnya sebagai kader PSI di Bandung.

Baca Juga:

Dia menjelaskan, Bandung dipilih sebagai lokasi untuk menyampaikan hal tersebut karena struktur organisasi PSI di Kota Bandung telah mencapai 100 persen.

"Saya ingin menyampaikan hal ini juga penting dan saya buka di Bandung. Bahwa saya sesungguhnya kader PSI agar diketahui seluruh jajaran PSI dari DPP, DPW, DPD, DPC dan DPRt," ujarnya.

Jokowi menunjukkan kartu anggota PSI di hadapan kader saat menghadiri Rakorda PSI Jabar di Bandung. Dia juga mengungkap nomor keanggotaannya.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   presiden jokowi jokowi pamer kta psi partai solidaritas indonesia kta psi jokowi rakorda psi jabar

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU