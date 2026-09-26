Jokowi Pamer Kartu Anggota: Sudah Jelas Ya, Saya Keluarga Besar PSI

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Presiden ke-7 RI Joko Widodo menunjukkan kartu anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di hadapan para kader saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PSI Jabar di Kota Bandung, Sabtu (26/9/2026).

Jokowi bahkan menyebut nomor keanggotaan yang tercantum dalam kartu tersebut saat berbicara di hadapan peserta Rakorda.

"Saya sudah masuk menjadi keluarga besar PSI itu sudah 14 Oktober 2025. Sudah setahun lalu. Banyak yang enggak percaya. Saya kasih kartu anggota saya," kata Jokowi.

Jokowi kemudian menunjukkan kartu anggota PSI yang dibawanya. Nomor anggota yang tercantum pada kartu tersebut yakni S337220257777777.

"Jadi sudah jelas semuanya ya, jangan sampai ada yang meragukan bahwa saya ini sudah menjadi keluarga besar PSI," ujar Jokowi disambut riuh para kader.

Menurut Jokowi, dirinya sengaja mengungkap statusnya sebagai kader PSI di Bandung.

Dia menjelaskan, Bandung dipilih sebagai lokasi untuk menyampaikan hal tersebut karena struktur organisasi PSI di Kota Bandung telah mencapai 100 persen.

"Saya ingin menyampaikan hal ini juga penting dan saya buka di Bandung. Bahwa saya sesungguhnya kader PSI agar diketahui seluruh jajaran PSI dari DPP, DPW, DPD, DPC dan DPRt," ujarnya.