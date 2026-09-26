Jokowi Tiba di Rakorda PSI Jabar, Langsung Disambut Antusias Kader

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Presiden ke-7 RI Joko Widodo menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jawa Barat di Hotel Grand Pasundan, Kota Bandung, Sabtu (26/9/2026).

Kedatangan Jokowi langsung menyita perhatian para kader PSI yang berada di lokasi. Begitu mantan Presiden RI itu tiba, sejumlah kader tampak antusias menyambut dan mendekat untuk bersalaman maupun mengabadikan momen kedatangannya.

Jokowi terlihat berjalan di tengah kerumunan kader dengan mengenakan kemeja putih. Sejumlah peserta tampak mengarahkan kamera ponsel mereka ke arah Jokowi.

Jokowi juga terlihat menyapa para kader sebelum melanjutkan langkah menuju lokasi kegiatan Rakorda.

Kehadiran Jokowi dalam Rakorda PSI Jabar sebelumnya memang telah menjadi agenda yang dinantikan kader. Pengurus PSI Jabar bahkan sebelumnya menyebut target kehadiran ribuan kader dalam kegiatan tersebut.

Selain Jokowi, Rakorda PSI Jabar tersebut juga dihadiri Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep.

Kehadiran Jokowi bersama Kaesang menjadi bagian dari agenda konsolidasi internal PSI di Jawa Barat. Sebelumnya, PSI menyampaikan bahwa Jokowi akan membantu penguatan konsolidasi partai di sejumlah daerah.

Rangkaian kegiatan tersebut berlangsung di tengah persiapan PSI menghadapi agenda politik nasional berikutnya.