JPNN.com

JPNN.com Jabar Politik Jokowi Tiba di Rakorda PSI Jabar, Langsung Disambut Antusias Kader

Jokowi Tiba di Rakorda PSI Jabar, Langsung Disambut Antusias Kader

Sabtu, 26 September 2026 – 14:51 WIB
Jokowi Tiba di Rakorda PSI Jabar, Langsung Disambut Antusias Kader - JPNN.com Jabar
Presiden ke-7 RI Joko Widodo menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jawa Barat di Hotel Grand Pasundan, Kota Bandung, Sabtu (26/9/2026). Foto: Ridwan Abdul Malik/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Presiden ke-7 RI Joko Widodo menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jawa Barat di Hotel Grand Pasundan, Kota Bandung, Sabtu (26/9/2026).

Kedatangan Jokowi langsung menyita perhatian para kader PSI yang berada di lokasi. Begitu mantan Presiden RI itu tiba, sejumlah kader tampak antusias menyambut dan mendekat untuk bersalaman maupun mengabadikan momen kedatangannya.

Jokowi terlihat berjalan di tengah kerumunan kader dengan mengenakan kemeja putih. Sejumlah peserta tampak mengarahkan kamera ponsel mereka ke arah Jokowi.

Baca Juga:

Jokowi juga terlihat menyapa para kader sebelum melanjutkan langkah menuju lokasi kegiatan Rakorda.

Kehadiran Jokowi dalam Rakorda PSI Jabar sebelumnya memang telah menjadi agenda yang dinantikan kader. Pengurus PSI Jabar bahkan sebelumnya menyebut target kehadiran ribuan kader dalam kegiatan tersebut.

Selain Jokowi, Rakorda PSI Jabar tersebut juga dihadiri Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep.

Baca Juga:

Kehadiran Jokowi bersama Kaesang menjadi bagian dari agenda konsolidasi internal PSI di Jawa Barat. Sebelumnya, PSI menyampaikan bahwa Jokowi akan membantu penguatan konsolidasi partai di sejumlah daerah.

Rangkaian kegiatan tersebut berlangsung di tengah persiapan PSI menghadapi agenda politik nasional berikutnya.

Kedatangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Rakorda PSI Jawa Barat langsung disambut antusias para kader.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   presiden jokowi jokowi psi partai solidaritas indonesia rakorda psi jabar

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU