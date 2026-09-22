Dedi Mulyadi Jawab Isu Capres-Cawapres dengan Gibran di 2029

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons santai soal rumor pencalonan dirinya dengan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2029.

Rumor tersebut saat ini tengah ramai dan menjadi pembahasan publik di media sosial.

Dedi enggan merespons terlalu serius ihwal rumor tersebut.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Sebut Danny Setiawan Berjasa Dalam Karier Politiknya

Katanya, saat ini dia masih ingin fokus bekerja sebagai gubernur, sehingga tak ada pernyataan secara gamblang soal rencana politik masa depannya.

"Lagi mikir bagaimana jadi gubernur yang sukses. Tidak mikir yang lain. Pokoknya tidak ada, hari ini saya berfokus bekerja aja memberikan yang terbaik, kata Dedi saat ditemui di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (22/9/2026).

Dengan begitu, ia menegaskan belum ada kepikiran untuk maju sebagai calon presiden 2029.

Saat ini ia hanya ingin fokus memimpin Jawa Barat dan merealisasikan program-program kerja yang sudah dijanjikan.

"Kita belum mikir terlalu jauh. Mikir besok punya pacar atau tidak aja belum kepikiran," ucap dia. (mcr27/jpnn)