Golkar Jabar Mulai Panaskan Mesin Pemilu 2029 di Tasikmalaya, Target Kursi Tak Main-Main

jabar.jpnn.com, TASIKMALAYA - Partai Golkar Jawa Barat mulai memanaskan mesin politik menuju Pemilu 2029.

Target besar dipasang di Tasikmalaya. Di bawah kepemimpinan baru, Golkar ditantang mendongkrak perolehan kursi DPRD Kota Tasikmalaya hingga minimal 10 kursi.

Target tersebut disampaikan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Daniel Mutaqien Syafiuddin saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) V DPD Partai Golkar Kota Tasikmalaya di Hotel Harmoni, Jumat (18/9/2026).

Daniel meminta kepengurusan baru tidak menjadikan pergantian kepemimpinan sebagai sekadar agenda organisasi.

Menurutnya, setelah Musda selesai, pekerjaan sesungguhnya justru dimulai.

“Kita hanya punya waktu untuk menghadapi pemilu yang akan datang,” kata Daniel dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Minggu (20/9/2026).

Karena itu, dia meminta kader Golkar di Kota Tasikmalaya segera merapatkan barisan dan memperkuat konsolidasi hingga ke lapisan masyarakat.

Daniel juga menaruh harapan kepada Nurul Awalin yang ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Tasikmalaya periode 2025–2030.