Dedi Mulyadi Sebut Danny Setiawan Berjasa Dalam Karier Politiknya

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkap sejumlah kenangan bersama mantan Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan yang meninggal dunia.

Salah satu kenangan yang paling membekas bagi Dedi adalah dukungan Danny terhadap sejumlah gagasannya ketika masih menjabat sebagai Wakil Bupati Purwakarta.

Dedi mengaku sudah mengenal Danny sejak lama, bahkan ketika almarhum masih menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat sebelum kemudian terpilih menjadi gubernur.

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"Saya dengan pak Danny Setiawan kami kenal lama sejak saya wakil bupati (Purwakarta), beliau waktu itu sudah sekretaris daerah (Sekda Jabar) kemudian terpilih gubernur," kata Dedi saat ditemui di rumah duka, Jalan Anggrek, Kota Bandung, Sabtu (19/9/2026).

Ia menuturkan, salah satu bentuk dukungan Danny yang paling diingatnya adalah ketika dirinya menggagas pembangunan sekolah berbasis budaya Sunda di Kabupaten Purwakarta.

Saat itu, Dedi mengaku memiliki keterbatasan dalam merealisasikan sejumlah gagasannya, termasuk pembangunan SD Kahuripan Pajajaran.

Pembangunan sekolah tersebut sempat terkendala anggaran. Bantuan Rp500 juta yang sebelumnya diberikan bahkan sempat dialihkan.

Namun, Danny kemudian kembali membantu hingga sekolah tersebut akhirnya terwujud dan masih digunakan hingga sekarang.