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JPNN.com Jabar Politik Kasus Wabup Sumedang, Dedi Mulyadi: Konflik Ada Jujur Saja Sampai Lapor Polda Jabar

Kasus Wabup Sumedang, Dedi Mulyadi: Konflik Ada Jujur Saja Sampai Lapor Polda Jabar

Senin, 14 September 2026 – 18:25 WIB
Kasus Wabup Sumedang, Dedi Mulyadi: Konflik Ada Jujur Saja Sampai Lapor Polda Jabar - JPNN.com Jabar
Rekaman video pertemuan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dengan Wabup Sumedang Fajar Aldila bersama istri, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, serta sekpri Wabup, saat klarifikasi dugaan pelecehan seksual. Foto: tangkapan layar Instagram @dedimulyadi

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akhirnya memberikan klarifikasi terkait polemik yang menyeret Wakil Bupati Sumedang Fajar Aldila dan sekretaris pribadinya berinisial R.

Klarifikasi tersebut disampaikan Dedi setelah mempertemukan langsung pihak-pihak yang terlibat, termasuk Wabup Sumedang bersama istrinya, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, serta sekpri Wabup.

Momen tersebut kemudian dibagikan Dedi melalui akun Instagram pribadinya @dedimulyadi.

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Dalam video tersebut, Dedi mengungkap hasil pembicaraannya dengan pihak-pihak terkait untuk mengetahui secara langsung apa yang sebenarnya terjadi.

"Saya sudah ngobrol lama menanyakan peristiwa apa sih yang sebenarnya terjadi," kata Dedi dalam video tersebut, dikutip JPNN, Senin (14/9/2026).

Ia mengatakan, persoalan yan terjadi bermula dari adanya kedekatan antara Wabup Sumedang dengan sekprinya yang kemudian memicu kecemburuan sang istri.

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Terlebih, menurut Dedi, istri Wabup Sumedang saat ini tengah hamil.

"Namanya istri Wakil Bupati yang lagi hamil, ya cemburu sama suaminya yang mendekati sekretarisnya," ujar Dedi.

Dedi Mulyadi mengklarifikasi polemik Wabup Sumedang dan sekprinya. Ia menegaskan tak ada pelecehan seksual dan persoalan telah selesai.
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TAGS   gubernur jawa barat cemburu dugaan pelecehan seksual dedi mulyadi Bupati Sumedang wabup sumedang wabup sumedang fajar aldila fajar aldila sekpri wabup sumedang

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