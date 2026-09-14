Ketua DPRD Cianjur Metty Triantika Pimpin GPPK Kosgoro 1957

jabar.jpnn.com, CIANJUR - Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Metty Triantika didaulat menjadi Ketua Umum Gerakan Persatuan Perempuan Kosgoro (GPPK) 1957 dalam Musyawarah Besar (Mubes) V Gerakan Kosgoro 1957 di Jakarta, pada Minggu (13/9/2026) malam.

Mettu terpilih setelah menyampaikan visi dan misinya di hadapan peserta Mubes yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 Sari Yuliati menekankan pentingnya konsolidasi organisasi serta pelaksanaan program kerja yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Sari mengatakan, Mubes yang digelar bersama Himpunan Pengusaha Kosgoro (HPK), GPPK, dan Himpunan Mahasiswa Kosgoro (HIMA Kosgoro) 1957 harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi sekaligus memperkuat konsolidasi organisasi.

"Kebersamaan tiga gerakan ini menunjukkan bahwa Kosgoro 1957 merupakan rumah besar yang mengedepankan kekeluargaan, gotong royong, serta semangat Tri Dharma Kosgoro, yaitu pengabdian, kerakyatan, dan solidaritas," kata Sari yang juga Bendahara Umum DPP Partai Golkar tersebut, dalam keterangannya, Senin (14/9).

Ia meminta setiap ketua umum terpilih segera menyelesaikan pembentukan serta melengkapi kepengurusan daerah di seluruh provinsi di Indonesia.

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Penguatan struktur organisasi juga ditargetkan menjangkau sedikitnya setengah dari seluruh kabupaten dan kota di Indonesia paling lambat akhir Desember 2027.

Menurut Sari, konsolidasi itu penting untuk memperkuat kelembagaan Kosgoro 1957 sekaligus meningkatkan daya dukung organisasi terhadap Partai Golkar menuju Pemilu 2029.