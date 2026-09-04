Jabodetabek Diprediksi Cerah Berawan, Hujan Ringan Berpotensi Terjadi di Bogor

jabar.jpnn.com, BOGOR - Cuaca di wilayah Jabodetabek pada Jumat (4/9/2026) secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Namun, hujan ringan berpotensi terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor pada siang hingga sore hari.

Prakiraan tersebut berlaku mulai Jumat, 4 September 2026 pukul 07.00 WIB hingga Sabtu, 5 September 2026 pukul 07.00 WIB.

Pada pagi hari, pukul 07.00–13.00 WIB, kondisi cuaca di wilayah Jabodetabek secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Memasuki siang dan sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca diprediksi cerah berawan hingga berawan tebal.

Pada periode tersebut, sebagian wilayah Kabupaten Bogor berpotensi mengalami hujan ringan dalam skala lokal.

Sementara itu, pada malam hari, pukul 19.00–01.00 WIB, kondisi cuaca secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Memasuki Sabtu dini hari, pukul 01.00–07.00 WIB, cuaca di wilayah Jabodetabek diprediksi kembali berada pada kondisi cerah berawan hingga berawan.