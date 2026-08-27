Buka Muktamar ke-35 NU, Presiden Prabowo Tegaskan Jasa Besar Nahdlatul Ulama untuk Indonesia

jabar.jpnn.com, JOMBANG - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan penghormatan khusus kepada Nahdlatul Ulama (NU) saat membuka Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Kamis (27/8/2026).

Di hadapan para peserta muktamar dan puluhan ribu warga yang hadir, Prabowo menyebut NU bukan sekadar organisasi keagamaan.

Menurutnya, NU merupakan institusi bersejarah yang memiliki peran besar dalam perjalanan bangsa Indonesia.

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"Ini kehormatan besar bagi saya, Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia," kata Prabowo dalam sambutannya.

Kehadiran Presiden Prabowo sekaligus menjadi penanda dimulainya forum permusyawaratan tertinggi NU yang mengangkat tema "Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmah untuk Kemaslahatan Bangsa."

Prabowo secara resmi membuka Muktamar ke-35 NU setelah rangkaian acara pembukaan berlangsung khidmat.

Prosesi diawali dengan lagu Indonesia Raya dan Syubbanul Wathon, kemudian dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an serta Selawat Badar.

Doa pembuka dipimpin Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum, K.H. Hasib Wahab Chasbullah.