Kasus Korupsi Pemkab Bogor Disorot, Reza Indragiri Singgung Afiliasi Politik Yasin-Hambalang

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Desakan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, terus menguat.

‎KPK diminta mengusut perkara tersebut secara menyeluruh, transparan dan menetapkan pihak yang bertanggung jawab apabila telah ditemukan bukti yang cukup.

‎Desakan itu mencuat setelah KPK mengungkap adanya barang bukti uang sekitar Rp1,5 miliar dalam penanganan dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Bogor.

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‎Perkara tersebut awalnya berkaitan dengan dugaan penerimaan uang oleh penyelenggara negara yang bersumber dari pemotongan upah pungut di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor.

‎Dalam perkembangannya, KPK juga menyatakan turut mengusut dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa.

‎Hingga Kamis (27/8/2026), KPK belum menetapkan tersangka. Penyidikan perkara tersebut masih menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum.

‎Sebelumnya, Bupati Bogor Rudy Susmanto serta sejumlah kepala dinas berinisial BY, AG, RM, YN, dan AD disebut telah menjalani pemeriksaan secara terpisah oleh penyidik KPK pada Kamis (20/8/2026).

‎Praktisi Hukum, Reza Indragiri Amriel menilai kinerja KPK di Kabupaten Bogor perlu mendapat perhatian publik apabila muncul anggapan bahwa proses penegakan hukum berjalan tidak maksimal.